Обамеянг может вернуться в «Марсель». 36-летний форвард покинет «Аль-Кадисию» свободным агентом

«Марсель» ведет переговоры с 36-летним форвардом Пьер-Эмериком Обамеянгом.

Ключевым фактором станет размер зарплаты игрока сборной Габона во французском клубе. Футболист вскоре покинет саудовскую «Аль-Кадисию» на правах свободного агента, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Обамеянг уже выступал за «Марсель » в позапрошлом сезоне. В июле 2024 года он перешел за 9 млн евро в «Аль-Кадисию», за которую 32 матчах национального чемпионата забил 17 голов и сделал 3 ассиста.