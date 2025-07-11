Обамеянг может вернуться в «Марсель». 36-летний форвард покинет «Аль-Кадисию» свободным агентом
«Марсель» ведет переговоры с 36-летним форвардом Пьер-Эмериком Обамеянгом.
Ключевым фактором станет размер зарплаты игрока сборной Габона во французском клубе. Футболист вскоре покинет саудовскую «Аль-Кадисию» на правах свободного агента, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Обамеянг уже выступал за «Марсель» в позапрошлом сезоне. В июле 2024 года он перешел за 9 млн евро в «Аль-Кадисию», за которую 32 матчах национального чемпионата забил 17 голов и сделал 3 ассиста.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
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