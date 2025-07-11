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Матеус Алвес: «Знал про ЦСКА еще до того, как получил предложение. Это великий клуб с победной историей в еврокубках»

Хавбек Матеус Алвес высказался о своем переходе из «Сан-Паулу» в ЦСКА.

20-летний бразилец подписал с армейцами контракт до 2030 года.

«Я знал про ЦСКА еще до того, как получил предложение. Здесь играл Вагнер Лав, который оставил большой след. Знаю, что ЦСКА большой клуб с историей, знаю про победную историю в еврокубках.

После того как я получил предложение, стал изучать еще больше информации и пришел к выводу, что это великий клуб. Я был очень счастлив, когда получил предложение о переходе. Я знал, что в клубе играют множество бразильцев, и это стало еще одним фактором принятия решения. Это очень поможет в адаптации», — сказал Алвес.

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«Оренбург»Оренбург
Кто-то другойГригорий Иванов
Нужно провести отдельный турнирПервая лига
Никтопремьер-лига Россия
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал ЦСКА
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