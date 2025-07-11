Корнеев сожалеет об исключении «Торпедо» из РПЛ: «Позорище некомпетентным руководителям! Грустный момент для всего российского футбола»
Игорь Корнеев сожалеет об исключении «Торпедо» из РПЛ.
«Считаю, что это очень грустный момент для всего российского футбола, что такой клуб, как «Торпедо», с его богатой историей, пострадал от действий своих некомпетентных руководителей не по спортивным критериям. Позорище этим деятелям!
Очень жаль «Торпедо» и их болельщиков, которые всегда верны клубу и долго ждали выхода команды в высший дивизион», — сказал экс-игрок сборной России.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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