«Хватит «Зенита»!» Смородская считает, что вместо «Торпедо» в РПЛ должен играть «Урал», а не «Оренбург»

Ольга Смородская считает, что вместо «Торпедо» в РПЛ должен играть «Урал».

«Решение об исключении «Торпедо» из РПЛ для меня неожиданное. Вместо «Торпедо » в РПЛ должен играть «Урал ». Хватит «Зенита »!» — сказала бывший президент «Локомотива».

Сообщалось , что «Торпедо» в РПЛ заменит «Оренбург », вылетевший по итогам прошлого сезона в Первую лигу напрямую, заняв 15-е место в таблице.