«Хватит «Зенита»!» Смородская считает, что вместо «Торпедо» в РПЛ должен играть «Урал», а не «Оренбург»
Ольга Смородская считает, что вместо «Торпедо» в РПЛ должен играть «Урал».
«Решение об исключении «Торпедо» из РПЛ для меня неожиданное. Вместо «Торпедо» в РПЛ должен играть «Урал». Хватит «Зенита»!» — сказала бывший президент «Локомотива».
Сообщалось, что «Торпедо» в РПЛ заменит «Оренбург», вылетевший по итогам прошлого сезона в Первую лигу напрямую, заняв 15-е место в таблице.
Кто должен заменить «Торпедо»?12586 голосов
«Оренбург»
Кто-то другой
Нужно провести отдельный турнир
Никто
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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