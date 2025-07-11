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«Я не сторонник Fan ID, но потратить 10-15 минут на оформление не так сложно». Дьяков о карте болельщика

Виталий Дьяков считает проблему с Fan ID преувеличенной.

«Сейчас против Fan ID бастуют в основном активные фанаты. Обычные люди пользуются картой болельщика, получить ее можно без проблем.

Без Fan ID было бы гораздо больше зрителей. Не назову себя сторонником Fan ID, но потратить 10-15 минут на оформление не так сложно, чтобы посещать матчи любимой команды», – сказал бывший защитник «Динамо» и «Ростова».

Госдума отклонила законопроект об отмене Fan ID

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КраснодарКраснодар
ЦСКАЦСКА
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
Fan ID
болельщики
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