Вера перейдет в «Локомотив». Хавбек покинет «Химки» в конце сезона («РБ Спорт»)

Лукас Вера может перейти в «Локомотив» этим летом.

По информации «РБ Спорт», полузащитник «Химок» покинет подмосковный клуб после окончания нынешнего сезона.

28-летний аргентинец, вероятно, продолжит карьеру «Локомотиве ». Ранее сообщалось, что железнодорожники изучали возможность трансфера Веры, а также его одноклубников – защитника Эдгардо Фариньи и нападающего Александра Руденко .

Контракт Веры с «Химками» рассчитан до 30 июня 2026 года.

В этом сезоне на счету игрока 7 голов и 4 результативные передачи в 30 матчах. Подробная статистика хавбека доступна по ссылке .