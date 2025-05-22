Вера перейдет в «Локомотив». Хавбек покинет «Химки» в конце сезона («РБ Спорт»)
Лукас Вера может перейти в «Локомотив» этим летом.
По информации «РБ Спорт», полузащитник «Химок» покинет подмосковный клуб после окончания нынешнего сезона.
28-летний аргентинец, вероятно, продолжит карьеру «Локомотиве». Ранее сообщалось, что железнодорожники изучали возможность трансфера Веры, а также его одноклубников – защитника Эдгардо Фариньи и нападающего Александра Руденко.
Контракт Веры с «Химками» рассчитан до 30 июня 2026 года.
В этом сезоне на счету игрока 7 голов и 4 результативные передачи в 30 матчах. Подробная статистика хавбека доступна по ссылке.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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