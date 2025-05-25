35-летний Газинский склоняется к завершению карьеры после чемпионства «Краснодара»

Юрий Газинский может завершить карьеру.

– Планируешь заканчивать или еще поиграешь?

– Склоняюсь к тому, чтобы да. Посмотрим.

– Закончишь на красивой ноте?

– Я тоже так считаю, посмотрим, – сказал 35-летний хавбек «Краснодара ».

Газинский играл за «Краснодар» с 2013 по 2022 год, а затем вернулся в 2024-м. За «Краснодар» полузащитник в 289 матчах забил 15 голов и отдал 30 ассистов.