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35-летний Газинский склоняется к завершению карьеры после чемпионства «Краснодара»

Юрий Газинский может завершить карьеру.

– Планируешь заканчивать или еще поиграешь?

– Склоняюсь к тому, чтобы да. Посмотрим.

– Закончишь на красивой ноте?

– Я тоже так считаю, посмотрим, – сказал 35-летний хавбек «Краснодара».

Газинский играл за «Краснодар» с 2013 по 2022 год, а затем вернулся в 2024-м. За «Краснодар» полузащитник в 289 матчах забил 15 голов и отдал 30 ассистов.

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Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
logoЮрий Газинский
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
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