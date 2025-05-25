35-летний Газинский склоняется к завершению карьеры после чемпионства «Краснодара»
Юрий Газинский может завершить карьеру.
– Планируешь заканчивать или еще поиграешь?
– Склоняюсь к тому, чтобы да. Посмотрим.
– Закончишь на красивой ноте?
– Я тоже так считаю, посмотрим, – сказал 35-летний хавбек «Краснодара».
Газинский играл за «Краснодар» с 2013 по 2022 год, а затем вернулся в 2024-м. За «Краснодар» полузащитник в 289 матчах забил 15 голов и отдал 30 ассистов.
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Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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