Газинский о «Краснодаре»: «Могли бы выйти из группы ЛЧ при усилении. Раньше уровень соперников и легионеров в РПЛ был серьезней»
«Быки» впервые в своей истории стали чемпионами России.
– Как вы думаете, чего не хватало «Краснодару» в предыдущие годы, чтобы стать чемпионом?
– Наверное, масса есть причин, которые можно перечислить. На мой взгляд, уровень соперников был серьезней, уровень мастерства легионеров, которые приезжали. Ну и в целом, наверное, был молодой клуб, которому нужно было по чуть-чуть двигаться, расти. В любом случае, при должном отношении все получилось.
– Нынешний «Краснодар» смог бы выйти из группы Лиги чемпионов, если смотреть по сыгранности команды, по уровню игроков?
– Мне тяжело судить. Все возможно, но из группы Лиги чемпионов, наверное, было бы тяжеловато. Но если были какие-то усиления, дальнейший прогресс, то я думаю, что да, – сказал бывший полузащитник «Краснодара».