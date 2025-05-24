Газинский о «Краснодаре»: «Могли бы выйти из группы ЛЧ при усилении. Раньше уровень соперников и легионеров в РПЛ был серьезней»

Юрий Газинский оценил шансы нынешнего «Краснодара» в ЛЧ.

«Быки» впервые в своей истории стали чемпионами России.

– Как вы думаете, чего не хватало «Краснодару» в предыдущие годы, чтобы стать чемпионом?

– Наверное, масса есть причин, которые можно перечислить. На мой взгляд, уровень соперников был серьезней, уровень мастерства легионеров, которые приезжали. Ну и в целом, наверное, был молодой клуб, которому нужно было по чуть-чуть двигаться, расти. В любом случае, при должном отношении все получилось.

– Нынешний «Краснодар» смог бы выйти из группы Лиги чемпионов, если смотреть по сыгранности команды, по уровню игроков?

– Мне тяжело судить. Все возможно, но из группы Лиги чемпионов, наверное, было бы тяжеловато. Но если были какие-то усиления, дальнейший прогресс, то я думаю, что да, – сказал бывший полузащитник «Краснодара».