Глебов избежал серьезной травмы после наступа Газинского в матче с «Краснодаром». У хавбека ЦСКА исключены переломы и повреждение ахиллова сухожилия

Кирилл Глебов избежал серьезной травмы в матче с «Краснодаром».

Полузащитник ЦСКА получил повреждение в конце 2-го тайма матча за 3-е место Winline Зимнего кубка РПЛ (1:2), когда Юрий Газинский наступил ему на ногу. Глебову оказали помощь за пределами поля, а затем увезли на электрокаре.

Пресс-служба ЦСКА сообщила, что Глебов прошел повторное обследование в Москве, по результатам которого были исключены переломы костей стопы и голени, а также повреждение ахиллова сухожилия.

«В течение ближайших нескольких дней Глебов пройдет курс стартовой терапии, направленной на устранение отека и воспаления, а после его окончания уже будет определен срок лечения», – говорится в сообщении клуба.