Оуэн о Клоппе: «Не могу оторваться от того, как Юрген страстно защищает Трента. Человечище🔴»
Майкл Оуэн оценил поддержку Юргена Клоппа в адрес Трента Александера-Арнолда.
Защитник «Ливерпуля» был освистан болельщиками «красных» в матче АПЛ против «Арсенала» (2:2). Трент ранее сообщил, что покинет мерсисайдский клуб и станет свободным агентом. Сообщалось, что англичанин договорился о контракте с «Реалом».
«Не могу оторваться от того, как Юрген страстно защищает Трента. Человечище🔴», – написал экс-форвард «Ливерпуль».
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Майкла Оуэна в Х
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