Оуэн о Клоппе: «Не могу оторваться от того, как Юрген страстно защищает Трента. Человечище🔴»

Майкл Оуэн оценил поддержку Юргена Клоппа в адрес Трента Александера-Арнолда.

Защитник «Ливерпуля » был освистан болельщиками «красных» в матче АПЛ против «Арсенала» (2:2). Трент ранее сообщил, что покинет мерсисайдский клуб и станет свободным агентом. Сообщалось, что англичанин договорился о контракте с «Реалом».

«Не могу оторваться от того, как Юрген страстно защищает Трента . Человечище🔴», – написал экс-форвард «Ливерпуль».