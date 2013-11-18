Хвича считает Трента самым сложным соперником за все время в «ПСЖ»: «Он очень хорош»
Трент Александер-Арнолд показался Хвиче Кварацхелии самым сложным оппонентом.
«Во Франции есть хорошие защитники. Они быстрые, против них очень тяжело.
Но я думаю, что Арнолд очень, очень хорош. За то время, что я играю в Париже, он самый сложный соперник», – сказал вингер «ПСЖ» в интервью Рио Фердинанду.
Ноттингем Форест
Будет ничья
Челси
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sportbible
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости