Трент Александер-Арнолд показался Хвиче Кварацхелии самым сложным оппонентом.

«Во Франции есть хорошие защитники. Они быстрые, против них очень тяжело.

Но я думаю, что Арнолд очень, очень хорош. За то время, что я играю в Париже, он самый сложный соперник», – сказал вингер «ПСЖ » в интервью Рио Фердинанду.