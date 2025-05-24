Зобнин о Станковиче: «Он для нас как отец. Конечно, я хочу, чтобы он остался, мне приятно с ним работать»
Роман Зобнин хочет, чтобы Деян Станкович остался в «Спартаке».
Красно-белые заняли итоговое четвертое место в нынешнем сезоне Мир РПЛ.
«Конечно, я хочу, чтобы Станкович остался. Мне приятно с ним работать. Лучшие качества Станковича? Он для нас как отец. Помогает нам, заряжает эмоциями.
Очень требователен к команде. Не дает нам расслабиться», – сказал полузащитник «Спартака».
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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