Зобнин о Станковиче: «Он для нас как отец. Конечно, я хочу, чтобы он остался, мне приятно с ним работать»

Роман Зобнин хочет, чтобы Деян Станкович остался в «Спартаке».

Красно-белые заняли итоговое четвертое место в нынешнем сезоне Мир РПЛ .

«Конечно, я хочу, чтобы Станкович остался. Мне приятно с ним работать. Лучшие качества Станковича? Он для нас как отец. Помогает нам, заряжает эмоциями.

Очень требователен к команде. Не дает нам расслабиться», – сказал полузащитник «Спартака ».