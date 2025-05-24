Энрике выиграл 15-й трофей в тренерской карьере и 6-й во главе «ПСЖ»
Луис Энрике выиграл 15-й трофей в тренерской карьере.
«ПСЖ» под руководством испанского специалиста завоевал Кубок Франции, победив «Реймс» в финале турнира (3:0).
Энрике выиграл этот титул второй раз. Также во главе парижской команды он дважды выигрывал чемпионат и Суперкубок страны.
С «Барселоной» тренер два раза выиграл чемпионат Испании, трижды становился обладателем Кубка, один раз завоевал Суперкубок страны, а также по одному разу завоевал титулы Лиги чемпионов, Суперкубка Европы и клубного чемпионата мира.
31 мая «ПСЖ» сыграет с «Интером» в финале Лиги чемпионов.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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