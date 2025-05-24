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Энрике выиграл 15-й трофей в тренерской карьере и 6-й во главе «ПСЖ»

Луис Энрике выиграл 15-й трофей в тренерской карьере.

«ПСЖ» под руководством испанского специалиста завоевал Кубок Франции, победив «Реймс» в финале турнира (3:0). 

Энрике выиграл этот титул второй раз. Также во главе парижской команды он дважды выигрывал чемпионат и Суперкубок страны. 

С «Барселоной» тренер два раза выиграл чемпионат Испании, трижды становился обладателем Кубка, один раз завоевал Суперкубок страны, а также по одному разу завоевал титулы Лиги чемпионов, Суперкубка Европы и клубного чемпионата мира. 

31 мая «ПСЖ» сыграет с «Интером» в финале Лиги чемпионов. 

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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