Энрике выиграл 15-й трофей в тренерской карьере и 6-й во главе «ПСЖ»

Луис Энрике выиграл 15-й трофей в тренерской карьере.

«ПСЖ» под руководством испанского специалиста завоевал Кубок Франции , победив «Реймс » в финале турнира (3:0).

Энрике выиграл этот титул второй раз. Также во главе парижской команды он дважды выигрывал чемпионат и Суперкубок страны.

С «Барселоной» тренер два раза выиграл чемпионат Испании, трижды становился обладателем Кубка, один раз завоевал Суперкубок страны, а также по одному разу завоевал титулы Лиги чемпионов, Суперкубка Европы и клубного чемпионата мира.

31 мая «ПСЖ » сыграет с «Интером» в финале Лиги чемпионов.