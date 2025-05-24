«ПСЖ» выиграл Кубок Франции в 16-й раз. У «Марселя» 10 побед
«ПСЖ» уже на 6 побед оторвался от «Марселя» в Кубке Франции.
Команда Луиса Энрике разгромила «Реймс» (3:0) в финале турнира и завоевала трофей во второй раз подряд.
Всего у парижан 16 побед – больше всех в стране. «Марсель» выигрывал Кубок Франции 10 раз.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Wikipedia
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