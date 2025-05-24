«ПСЖ» выиграл Кубок Франции в 16-й раз. У «Марселя» 10 побед

«ПСЖ» уже на 6 побед оторвался от «Марселя» в Кубке Франции.

Команда Луиса Энрике разгромила «Реймс » (3:0) в финале турнира и завоевала трофей во второй раз подряд.

Всего у парижан 16 побед – больше всех в стране. «Марсель » выигрывал Кубок Франции 10 раз.