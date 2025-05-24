Мамаев о 2-м месте «Зенита»: «Давайте просто всей страной насладимся долгожданным чемпионством «Краснодара». Какой смысл сейчас обсуждать другие команды?»
Павел Мамаев высказался о чемпионстве «Краснодара».
Команда Мурада Мусаева обошла «Зенит» на одно очко и впервые стала чемпионом России.
«Я не считаю нужным в такой день комментировать то, что произошло с «Зенитом». Давайте просто всей страной насладимся долгожданным чемпионством «Краснодара» и поговорим о нем. Какой смысл сейчас обсуждать другие команды?
Игроки «Краснодара» заслужили, чтобы до старта следующего сезона говорили только о них. Сегодня клуб обыграл «Динамо» в ключевом матче и забрал титул. Так что давайте дадим максимальную прессу «Краснодару», а не другим командам. Другие команды проведут работу над ошибками, и в следующем сезоне все снова станут говорить о них», – сказал бывший полузащитник «Краснодара».
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
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