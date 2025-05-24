Средняя посещаемость матчей РПЛ составила 12 155 человек – на 993 больше, чем в прошлом сезоне. Больше всего людей ходило на игры «Зенита»
Средняя посещаемость Мир РПЛ выросла за сезон.
В общей сложности матчи Премьер-лиги в сезоне-2024/25 посетили 2 905 075 болельщиков. Средняя посещаемость одной игры составила 12 155 человек – это на 993 зрителя больше, чем в прошлом сезоне.
Самым посещаемым клубом чемпионата России стал «Зенит» – его домашние игры собрали суммарно 535 367 зрителей, а выездные – 247 983. Второе место по этому показателю занял «Краснодар» (413 411 и 217 822).
«Краснодар» стал чемпионом России, набрав 67 очков по итогам сезона. «Зенит» финишировал вторым с 66 баллами.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт РПЛ
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