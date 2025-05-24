Мурад Мусаев: «Мне плевать на недоброжелателей. У меня нет цели доказать что-то тем, кто не верил. Мною движет любовь к Галицкому, болельщикам, друзьям и родным»

Мурад Мусаев ответил скептикам.

«Краснодар » под руководством Мусаева впервые в своей истории стал чемпионом России.

– Многие скептики не верили в ваше чемпионство. На каком месте эта победа среди ваших самых счастливых событий?

– Наверное, я испытал те же чувства, что и в день рождения детей – это самый эмоциональный момент в жизни.

Что касается скептиков: скажу честно – мне плевать на них. У меня нет цели доказать что-то тем, кто не верил. Мною движет любовь к Сергею Николаевичу (Галицкому – Спортс’‘), нашим болельщикам, друзьям и родным. Я уже стал старше и мне плевать на недоброжелателей. Эту победу я посвящаю всем хорошим людям вокруг меня.

– В какой момент вы поверили, что команда может стать чемпионом?

– Еще осенью было понятно: если мы выполняем то, о чем договорились, то мы можем обыграть любого соперника. Мы поняли, что мы можем, просто нужно хорошо работать.

Но я понимал, что все будет решаться в последнем туре и раньше времени не радовался. Футбол непредсказуем и может быть любая травма игрока, удаление, поэтому был сконцентрирован на процессе. То есть, вот игра: надо хорошо разобрать соперника, подвести правильно команду и подобрать слова мотивации, выиграть и так идти матч за матчем, – сказал главный тренер «Краснодара».