  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мурад Мусаев: «Мне плевать на недоброжелателей. У меня нет цели доказать что-то тем, кто не верил. Мною движет любовь к Галицкому, болельщикам, друзьям и родным»
25

Мурад Мусаев: «Мне плевать на недоброжелателей. У меня нет цели доказать что-то тем, кто не верил. Мною движет любовь к Галицкому, болельщикам, друзьям и родным»

Мурад Мусаев ответил скептикам.

«Краснодар» под руководством Мусаева впервые в своей истории стал чемпионом России. 

Многие скептики не верили в ваше чемпионство. На каком месте эта победа среди ваших самых счастливых событий?

– Наверное, я испытал те же чувства, что и в день рождения детей – это самый эмоциональный момент в жизни.

Что касается скептиков: скажу честно – мне плевать на них. У меня нет цели доказать что-то тем, кто не верил. Мною движет любовь к Сергею Николаевичу (Галицкому – Спортс’‘), нашим болельщикам, друзьям и родным. Я уже стал старше и мне плевать на недоброжелателей. Эту победу я посвящаю всем хорошим людям вокруг меня.

В какой момент вы поверили, что команда может стать чемпионом?

– Еще осенью было понятно: если мы выполняем то, о чем договорились, то мы можем обыграть любого соперника. Мы поняли, что мы можем, просто нужно хорошо работать.

Но я понимал, что все будет решаться в последнем туре и раньше времени не радовался. Футбол непредсказуем и может быть любая травма игрока, удаление, поэтому был сконцентрирован на процессе. То есть, вот игра: надо хорошо разобрать соперника, подвести правильно команду и подобрать слова мотивации, выиграть и так идти матч за матчем, – сказал главный тренер «Краснодара». 

«Краснодар» – чемпион. Вы рады?41725 голосов
Да 🤩Краснодар
Нет 😢Зенит
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Галицкий
logoМурад Мусаев
logoСпорт-Экспресс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кривцов и Агкацев на крышах машин выехали со стадиона «Краснодара» после чемпионства. Хавбека остановили сотрудники ГИБДД
57вчера, 18:45
Ташуев о чемпионстве «Краснодара»: «Я выводил команду в Первую лигу, начинали у пустыря, где сейчас стадион. Галицкий тогда рассказывал о своих планах»
20вчера, 18:38
Станкович о неудачах «Спартака»: «Дело в психологии. Абстрактный пример: видим классного игрока, покупаем, но характер нельзя купить. Будем принимать решения, о которых скоро узнаете»
40вчера, 18:25
Главные новости
Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Фулхэма», «Челси» против «Форест», «МЮ» приинимает «Виллу», «Ливерпуль» – «Пэлас», «Арсенал» играет с «Саутгемптоном»
3587 минут назадLive
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла». 2:0 – Эриксен забил с пенальти, Мартинеса удалили в конце первого тайма! Онлайн-трансляция
608 минут назадLive
Медведев о том, кто написал поздравление «Краснодара» на сайте «Зенита»: «У нас творческая группа»
210 минут назад
«Фулхэм» – «Манчестер Сити». 0:2 – Холанд забил с пенальти. «Горожане» выйдут в ЛЧ, если не проиграют. Онлайн-трансляция
722 минуты назадLive
«Карпин не ведет переговоры с «Зенитом», у нас есть тренер! Митрофанов не возвращается. Никаких кадровых изменений не будет!» Пресс-служба петербуржцев о слухах вокруг клуба
1122 минуты назад
Конте покинет «Наполи». Клуб хочет назначить Аллегри в ближайшее время (Джанлука Ди Марцио)
8743 минуты назад
«Ноттингем Форест» – «Челси». 0:1 – Колуилл забил, «синие» выйдут в ЛЧ при победе. Онлайн-трансляция
9244 минуты назадLive
Чемпионат Испании. «Барселона» сыграет с «Атлетиком», «Вильярреал» забил 4 гола «Севилье», «Атлетико» разгромил «Жирону»
8146 минут назад
Агент Джикии не исключил возвращение в «Спартак»: «Георгий с удовольствием рассмотрит такой вариант, он благодарен клубу. Малышев этот вопрос не поднимал»
1748 минут назад
Мартинес за штрафной врезался в Хейлунда. Судья удалил вратаря «Астон Виллы» в игре с «МЮ»
858 минут назадФото
Ко всем новостям
Последние новости
Гол Роджерса «МЮ» отменили за фол на Байындыре. Судья посчитал, что голкипер зафиксировал мяч в руках, перед тем как форвард «Виллы» выбил его
13 минуты назадФото
Холанд забил впервые после травмы – с пенальти «Фулхэму». У форварда «Ман Сити» 31 гол за 44 игры в сезоне
8 минут назад
«Ливерпуль» – «Кристал Пэлас». 1:1 – Салах сравнял, Гравенберх удален! Онлайн-трансляция
1612 минут назадLive
Гравенберх сбил Камаду у центрального круга. Судья удалил хавбека «Ливерпуля» в матче с «Кристал Пэлас» за лишение явной возможности забить гол
318 минут назадФото
Вячеслав Федорищев: «Самарская область – футбольный регион. «Акрон» занял 9-е место и успешно дебютировал в РПЛ. «Крылья» провели очень непростой сезон и способны на большее»
226 минут назад
Маттеус о Виртце и «Ливерпуле»: «Серьезный вызов – другой менталитет, язык. Флориан на 100 процентов уверен в себе, он будет успешен в АПЛ»
129 минут назад
Манчини о 100-летии «Зенита»: «Желаю счастливого дня рождения такому славному клубу»
635 минут назад
«Рома» связывалась с «Комо» насчет Фабрегаса. Римлянам отказали
340 минут назад
«Арсенал» обыграл «Саутгемптон» на выезде (2:1) и стал вторым в АПЛ. Эдегор и Тирни забили
21 минуту назад
Фанаты «МЮ» показали баннеры против владельцев с надписями «жадность» и «эксплуатация» и скандировали «Глейзеры, вон» на матче с «Астон Виллой»
3сегодня, 15:57