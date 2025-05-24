Кривцов и Агкацев на крышах машин выехали со стадиона «Краснодара» после чемпионства. Хавбека остановили сотрудники ГИБДД
Никита Кривцов прокатился на крыше машины по случаю чемпионства «Краснодара».
За рулем машины находилась девушка Кривцова.
Как сообщает телеграм-канал Sport Baza, на выезде со стадиона в Краснодаре автомобиль полузащитника остановили сотрудники ГИБДД. Однако пару вскоре отпустили.
Вслед за партнером по команде этот же трюк повторил и вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев.
Сегодня «Краснодар» завоевал первое чемпионство в своей истории.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Sport Baza
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