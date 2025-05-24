Кривцов и Агкацев на крышах машин выехали со стадиона «Краснодара» после чемпионства. Хавбека остановили сотрудники ГИБДД

Никита Кривцов прокатился на крыше машины по случаю чемпионства «Краснодара».

За рулем машины находилась девушка Кривцова .

Как сообщает телеграм-канал Sport Baza, на выезде со стадиона в Краснодаре автомобиль полузащитника остановили сотрудники ГИБДД. Однако пару вскоре отпустили.

Вслед за партнером по команде этот же трюк повторил и вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев .

Сегодня «Краснодар» завоевал первое чемпионство в своей истории.