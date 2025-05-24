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  • Михаил Боярский: «Если бы «Зенит» стал чемпионом, я съел бы что угодно: и шляпу, и ботинки, и пиджак. Не перестану говорить, что это лучшая команда. Поздравляю с достойным местом»
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Михаил Боярский: «Если бы «Зенит» стал чемпионом, я съел бы что угодно: и шляпу, и ботинки, и пиджак. Не перестану говорить, что это лучшая команда. Поздравляю с достойным местом»

Михаил Боярский был готов съесть что угодно в случае чемпионства «Зенита».

«Если бы «Зенит» стал чемпионом, я съел бы что угодно: и шляпу, и ботинки, и пиджак.

Это футбол, и к этому готовы все. Сегодня они, завтра мы, но прекращать говорить о том, что «Зенит» – лучшая команда, я не перестану. Я до сих пор так считаю.

Там, конечно, будут кое-какие изменения, но я поздравляю и Семака, и Тимощука, и Мостового и остальных игроков с достойным местом», – сказал народный артист РСФСР.

«Зенит» разочарован. Год 100-летия без трофеев: осознание в лицах

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ТАСС
logoЗенит
logoМихаил Боярский
ТАСС
logoАнатолий Тимощук
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Семак
logoАндрей Мостовой
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