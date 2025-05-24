Семак о «Зените»: «66 очков – это достаточно хороший сезон, 20 побед – это много. Не хватило именно в этом году для чемпионства, у всех бывают определенные сложности»

Сергей Семак считает, что сезон у «Зенита» сложился неплохо.

– Какую оценку этому сезону дадите?

– Я говорил перед матчем, что в принципе этот сезон достаточно неплохо сыграли, набрали 66 очков – я думаю, это достаточно хороший сезон по набранным очкам. Этого не хватило именно в этом году для того, чтобы стать чемпионами. У всех бывают определенные сложности, трудности.

Что касается качества игры, то какие‑то матчи мы сыграли не так, как нам хотелось бы, но это понятно: мы в поиске тех игроков, которые могут играть в центре поля, с уходом Клаудиньо, Вендела структура немножко изменилась.

20 побед в чемпионате – это много, но в этом сезоне этого, к сожалению, не хватило для чемпионства, – сказал главный тренер «Зенита ».