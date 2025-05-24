Быстров о «Зените»: «Сезон провален. Некоторые футболисты не усилили игру, а кто-то ослабил»
Владимир Быстров считает, что «Зенит» провалил сезон.
Клуб из Санкт-Петербурга занял 2-е место в турнирной таблице Мир РПЛ по итогам сезона, набрав 66 очков. Сине-бело-голубые отстали от «Краснодара» на 1 балл.
«Отсутствие титулов в столетие клуба – это не то, на что рассчитывали в руководстве. Перестройка? Не знаю, не вхожу в руководство клуба.
Некоторые футболисты, которые пришли в «Зенит», не усилили игру, а кто-то ослабил. Сезон провален», – сказал экс-игрок «Спартака» и «Зенита».
«Зенит» в год столетия занял второе место в РПЛ и не взял трофеев. «Спартак» был 10-м, «Динамо» – 9-м
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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