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Семак поздравил болельщиков со столетием «Зенита»: «К этому рубежу мы подошли с хорошим багажом трофеев. Всегда выигрывать, к сожалению, невозможно»

Сергей Семак поздравил «Зенит» со столетием.

Команда из Санкт-Петербурга победила «Ахмат» в 30-м туре Мир РПЛ, но не смогла стать чемпионом России. Сине-бело-голубые на 1 балл отстали от «Краснодара», который обыграл «Динамо» в заключительном туре (3:0). 

– Когда «Краснодар» второй гол забил, насколько тяжело было думать о происходящем на поле в вашем матче? Некоторые ушедшие с поля футболисты стали смотреть параллельную встречу…

– Конечно, у нас был счет 3:0, исход матча был понятен, поэтому, конечно же, ребята интересовались [матчем «Краснодара»], ничего в этом такого не было.

– В воскресенье «Зенит» празднует свое 100‑летие. Чтобы бы вы хотели сказать болельщикам по итогам этого чемпионата?

– По игре и по всему сезону нашим фанатам и нашим болельщикам говорим огромное спасибо за то, что они всегда нас поддерживают. Мы самая посещаемая команда нашего чемпионата. Мы всегда стараемся и будем стараться делать свою работу хорошо, радовать своих болельщиков.

Всегда выигрывать, к сожалению, невозможно. Но мы будем стараться, будем двигаться дальше. Столетие случается только раз, на нашем веку уж точно. Я поздравляю с этой знаменательной датой. К этому рубежу мы подошли с хорошим багажом трофеев, – сказал главный тренер «Зенита». 

«Краснодар» – чемпион. Вы рады?20675 голосов
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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