Губернатор Беглов о 100-летии «Зенита»: «К юбилею подготовлена большая программа. Праздничное настроение создаст подсветка петербургских мостов в цветах нашей любимой команды»

Губернатор Санкт-Петербурга рассказал, как город отпразднует столетие «Зенита».

«2025 год объявлен в Санкт-Петербурге Годом «Зенита ». Город широко отмечает столетие нашего легендарного футбольного клуба. К юбилею подготовлена большая программа. Особое праздничное настроение создаст подсветка петербургских мостов в цветах нашей любимой команды», – отметил Александр Беглов.

«В честь юбилея сегодня в 22:30 Дворцовый и Троицкий мосты, мост Бетанкура и Большой проспект Петроградской стороны озарятся цветами «Зенита».

Световое оформление мостов включится в сине-бело-голубых цветах. Силуэты фонарей на Большом проспекте Петроградской стороны получат декоративное синее оформление за счет существующих кольцеобразных светильников.

Праздничное освещение переправ и иллюминация на Большом проспекте Петроградской стороны будут работать в течение трех дней по графику уличного освещения – до 23:59 26 мая», – сообщила администрация города.

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