Бальбуэна и Даса покинут «Динамо» как свободные агенты
Дмитрий Гафин сообщил об уходе из «Динамо» двух защитников.
Команду покинут Эли Даса и Фабиан Бальбуэна. У них истекает срок действия контрактов.
Израильтянин выступал за московский клуб с 2022 года. Парагваец принадлежал «Динамо» с 2021-го.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал «Футбольный Биги»
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