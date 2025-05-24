Бальбуэна и Даса покинут «Динамо» как свободные агенты

Дмитрий Гафин сообщил об уходе из «Динамо» двух защитников.

Команду покинут Эли Даса и Фабиан Бальбуэна . У них истекает срок действия контрактов.

Израильтянин выступал за московский клуб с 2022 года. Парагваец принадлежал «Динамо » с 2021-го.