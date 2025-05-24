«Краснодар» второй год подряд побеждает «Динамо» в 30-м туре. Бело-голубые упустили титул в прошлом сезоне и заявляли о планах ответить в этом

«Динамо» не смогло «отомстить» «Краснодару» за прошлый сезон.

В последнем туре нынешнего сезона «быки» на своем поле обыграли «Динамо» со счетом 3:0 и впервые в своей истории стали чемпионами России. Команда Мурада Мусаева опередила «Зенит» на одно очко.

Год назад команды также встречались в Краснодаре в заключительном туре. «Динамо» перед игрой шло на первом месте, однако команда Мацела Лички потерпела поражение со счетом 0:1, а чемпионство взял «Зенит».

Скопинцев о желании «устроить ответку» «Краснодару» за прошлый сезон: «Это принципиально для «Динамо», будем выходить и грызться. Пусть «Зенит» выигрывает – это как-то привычней»

Фомин о желании отомстить «Краснодару»: «Есть дополнительная мотивация, конечно. «Динамо» настраивается на победу»