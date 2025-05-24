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Семак о 2-м месте «Зенита»: «Жизнь продолжается, что делать. Огорчены, но не все от нас зависело»

Сергей Семак высказался о поражении в борьбе за титул после победы над «Ахматом».

– Мы сделали все, что могли, и все, что от нас зависело, победили. Но результат параллельной встречи нас не устроил. Ну что ж… жизнь продолжается. Что делать.

– Сильно огорчились?

– Огорчены, но не все от нас зависело. Мы должны были делать свою работу. Сделали ее – и сделали хорошо. Ребята – молодцы. Сыграли хороший матч, победили, болельщиков порадовали игрой, но, к сожалению, в чемпионате выиграть не получилось, – сказал главный тренер «Зенита».

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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