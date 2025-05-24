Смолов не планирует завершать карьеру. 35-летний форвард впервые выиграл чемпионат России

Федор Смолов заявил, что не думает о завершении карьеры.

«Краснодар» обыграл «Динамо» (3:0) в 30-м туре Мир РПЛ и впервые в своей истории стал чемпионом России. Это первое чемпионство для 35-летнего Смолова.

– Можешь ли ты сказать, что это был твой последний матч в карьере?

– Не думаю (смеется).

– Надо продолжать...

– Ну конечно, сто процентов, – сказал форвард «Краснодара ».

Федор Смолов: «Галицкий – первый человек, который больше всего заслуживает чемпионство»