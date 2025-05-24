Смолов не планирует завершать карьеру. 35-летний форвард впервые выиграл чемпионат России
Федор Смолов заявил, что не думает о завершении карьеры.
«Краснодар» обыграл «Динамо» (3:0) в 30-м туре Мир РПЛ и впервые в своей истории стал чемпионом России. Это первое чемпионство для 35-летнего Смолова.
– Можешь ли ты сказать, что это был твой последний матч в карьере?
– Не думаю (смеется).
– Надо продолжать...
– Ну конечно, сто процентов, – сказал форвард «Краснодара».
Федор Смолов: «Галицкий – первый человек, который больше всего заслуживает чемпионство»
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Андрея Панкова
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