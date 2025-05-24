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Федор Смолов: «Галицкий – первый человек, который больше всего заслуживает чемпионство»

Федор Смолов высказался о чемпионстве «Краснодара» и Сергее Галицком.

Команда Мурада Мусаева обыграла «Динамо» в заключительном туре Мир РПЛ со счетом 3:0. Клуб, основанный Сергеем Галицким в 2008 году, впервые в своей истории стал чемпионом России, опередив «Зенит» на одно очко.

Вы верили, что станете чемпионами?

– Я думал: неужели будет такой сценарий? После второго гола я понял, что точно выиграли. Эмоции от чемпионства ни с чем не сравнить.

Что победа значит для тебя и Галицкого?

– Первый человек, который больше всего заслуживает чемпионство, – это он, – сказал форвард «Краснодара». 

«Краснодар» – чемпион. Вы рады?41633 голоса
Да 🤩Краснодар
Нет 😢Зенит
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
logoСергей Галицкий
logoФедор Смолов
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