Федор Смолов: «Галицкий – первый человек, который больше всего заслуживает чемпионство»

Федор Смолов высказался о чемпионстве «Краснодара» и Сергее Галицком.

Команда Мурада Мусаева обыграла «Динамо» в заключительном туре Мир РПЛ со счетом 3:0. Клуб, основанный Сергеем Галицким в 2008 году, впервые в своей истории стал чемпионом России, опередив «Зенит» на одно очко.

– Вы верили, что станете чемпионами?

– Я думал: неужели будет такой сценарий? После второго гола я понял, что точно выиграли. Эмоции от чемпионства ни с чем не сравнить.

– Что победа значит для тебя и Галицкого?

– Первый человек, который больше всего заслуживает чемпионство, – это он, – сказал форвард «Краснодара ».