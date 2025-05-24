Федор Смолов: «Галицкий – первый человек, который больше всего заслуживает чемпионство»
Федор Смолов высказался о чемпионстве «Краснодара» и Сергее Галицком.
Команда Мурада Мусаева обыграла «Динамо» в заключительном туре Мир РПЛ со счетом 3:0. Клуб, основанный Сергеем Галицким в 2008 году, впервые в своей истории стал чемпионом России, опередив «Зенит» на одно очко.
– Вы верили, что станете чемпионами?
– Я думал: неужели будет такой сценарий? После второго гола я понял, что точно выиграли. Эмоции от чемпионства ни с чем не сравнить.
– Что победа значит для тебя и Галицкого?
– Первый человек, который больше всего заслуживает чемпионство, – это он, – сказал форвард «Краснодара».
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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