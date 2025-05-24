Лунев отразил удар Сперцяна перед собой, Кордоба добил мяч в ворота «Динамо» – 1:0

Джон Кордоба удачно сыграл на добивании в матче с «Динамо».

На 46-й минуте игры заключительного тура Мир РПЛ полузащитник «Краснодара » Эдуард Сперцян вошел в штрафную по левому краю и нанес удар по воротам московской команды.

Голкипер Андрей Лунев отразил удар в падении, но мяч остался рядом с ним. Кордоба первым успел к нему и отправил в сетку – 1:0.

После гола Джон побежал на трибуну и расцеловал жену и дочь.

«Краснодар» – «Динамо». 1:0 – Кордоба забил после ошибки Лунева, «быки» станут чемпионами в случае победы. Онлайн-трансляция