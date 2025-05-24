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Кордоба показал жест после отмены пенальти в ворота «Динамо». Федотов считает, что это не обращение к судье: «Просто идет и что-то показывает пальцами»

Игорь Федотов оценил жест Джона Кордобы в матче с «Динамо».

На 16-й минуте матча Мир РПЛ «Краснодар» – «Динамо» (1:0, второй тайм) главный судья встречи Артем Чистяков после консультации с ВАР отменил пенальти в ворота бело-голубых из-за положения вне игры у Кордобы в момент фола на нем.

Колумбиец в ответ на решение судьи показал рукой жест. 

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»

«Что касается Кордобы и его движений, то тут реагировать не стоит. Тут не было обращения к судье – просто идет и что-то показывает пальцами. Все остальное – наше додумывание», — сказал экс-судья Игорь Федотов.

На 79-й минуте Кордоба показал похожий жест – потер пальцы. 

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
logoДинамо Москва
Игорь Федотов
logoсудьи
Артем Чистяков судья
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