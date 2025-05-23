Слот о «Ливерпуле»: «Не у всех есть элитный менталитет, чтобы выигрывать лигу несколько сезонов подряд. Салах был в лучшей форме на предсезонке – это необходимо»
Арне Слот высказался об ожиданиях от следующего сезона «Ливерпуля».
«Я пока не знаю, будет ли у нас тот серийный менталитет, который проявляется сезон за сезоном. Увидим 8 июля, когда снова соберемся вместе.
Многие выиграли лигу, но не многие выигрывали несколько сезонов подряд. Не у всех есть этот элитный менталитет.
Посмотрите на Мохамеда Салаха, который обладал подобным элитным менталитетом семь лет подряд. Он был в лучшей форме, когда мы приехали на предсезонку. Это необходимо, чтобы стать серийным победителем», – сказал главный тренер «Ливерпуля».
Ноттингем Форест
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
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