Слот о «Ливерпуле»: «Не у всех есть элитный менталитет, чтобы выигрывать лигу несколько сезонов подряд. Салах был в лучшей форме на предсезонке – это необходимо»

Арне Слот высказался об ожиданиях от следующего сезона «Ливерпуля».

«Я пока не знаю, будет ли у нас тот серийный менталитет, который проявляется сезон за сезоном. Увидим 8 июля, когда снова соберемся вместе.

Многие выиграли лигу, но не многие выигрывали несколько сезонов подряд. Не у всех есть этот элитный менталитет.

Посмотрите на Мохамеда Салаха , который обладал подобным элитным менталитетом семь лет подряд. Он был в лучшей форме, когда мы приехали на предсезонку. Это необходимо, чтобы стать серийным победителем», – сказал главный тренер «Ливерпуля ».