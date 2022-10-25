Sky Sports определил лучших в этом сезоне АПЛ.

Футболистом, проявившим себя ярче всех, был признан вингер «Ливерпуля » Мохамед Салах . Возглавляющего «красных» Арне Слота выбрали лучшим тренером сезона.

Переход Николы Миленковича из «Фиорентины» в «Ноттингем Форест » стал лучшим трансфером, а сильнейшим молодым игроком оказался Майлз Льюис-Скелли из «Арсенала ».

Лучший матч провели между собой «Ньюкасл» и «Ливерпуль» (3:3), а лучший гол забил Каору Митома в игре «Брайтона» с «Челси». Сэйв сезона – в активе Давида Райи («Арсенал») в игре с «Астон Виллой».