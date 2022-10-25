Салах – игрок сезона АПЛ по версии Sky Sports, Слот – лучший тренер, Миленкович в «Ноттингем» – лучший трансфер, Льюис-Скелли – лучший молодой игрок
Sky Sports определил лучших в этом сезоне АПЛ.
Футболистом, проявившим себя ярче всех, был признан вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах. Возглавляющего «красных» Арне Слота выбрали лучшим тренером сезона.
Переход Николы Миленковича из «Фиорентины» в «Ноттингем Форест» стал лучшим трансфером, а сильнейшим молодым игроком оказался Майлз Льюис-Скелли из «Арсенала».
Лучший матч провели между собой «Ньюкасл» и «Ливерпуль» (3:3), а лучший гол забил Каору Митома в игре «Брайтона» с «Челси». Сэйв сезона – в активе Давида Райи («Арсенал») в игре с «Астон Виллой».
Ноттингем Форест
Будет ничья
Челси
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
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