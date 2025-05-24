Флаг «Краснодара» подняли на главной площади города. Об этом сообщил мэр: «Верим в команду. Вперед к первому чемпионству!»

Флаг «Краснодара» подняли на главной площади города.

Перед 30-м туром Мир РПЛ «Краснодар» опережает «Зенит» на одно очко.

Мэр Краснодара Евгений Наумов объявил, что на главной городской площади города подняли черно‑зеленый флаг с эмблемой и названием одноименной футбольной команды

«Верим в команду! Обычно над Главной городской площадью развевается флаг Краснодара.

Сегодня мы подняли черно-зеленый флаг в поддержку родного футбольного клуба. Вперед, «быки»! Вперед к победе! Вперед к первому чемпионству!» – написал Наумов в телеграм‑канале.