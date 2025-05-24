Бителло пропустит матч с «Краснодаром» из-за травмы («РБ Спорт»)
Бителло не сыграет в матче против «Краснодара».
Атакующий полузащитник «Динамо» получил повреждение на предыгровой неделе и пропустит игру 30-го тура Мир РПЛ, об этом сообщает «РБ Спорт».
Также в матче не сыграют травмированные футболисты Константин Тюкавин, Милан Майсторович, Диего Лаксальт, Фабиан Бальбуэна, Луис Чавес и Артур Гомес.
В прошлом матче против «Акрона» (2:1) Бителло сыграл в стартовом составе и сделал голевую передачу.
В этом сезоне хавбек провел 35 матчей во всех турнирах, забив 3 гола и сделав 14 результативных передач.
Ноттингем Форест
Будет ничья
Челси
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости