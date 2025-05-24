Бителло пропустит матч с «Краснодаром» из-за травмы («РБ Спорт»)

Бителло не сыграет в матче против «Краснодара».

Атакующий полузащитник «Динамо » получил повреждение на предыгровой неделе и пропустит игру 30-го тура Мир РПЛ , об этом сообщает «РБ Спорт».

Также в матче не сыграют травмированные футболисты Константин Тюкавин , Милан Майсторович, Диего Лаксальт , Фабиан Бальбуэна , Луис Чавес и Артур Гомес.

В прошлом матче против «Акрона» (2:1) Бителло сыграл в стартовом составе и сделал голевую передачу.

В этом сезоне хавбек провел 35 матчей во всех турнирах, забив 3 гола и сделав 14 результативных передач.