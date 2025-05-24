Олусегун о «Краснодаре»: «На первой игре возникло ощущение – попал в «Барселону»
Олакунле Олусегун вспомнил дебют за «Краснодар».
Олусегун перешел в «Краснодар» из болгарского «Ботева» в июле 2022-го.
«Когда меня перевели из второй команды в основную, я был счастлив, не ожидал этого. На первой игре у меня возникло ощущение, что попал в «Барселону». Сейчас уже 100 матчей позади, хорошее достижение, счастлив здесь играть. У нас отличные болельщики, они всегда нас поддерживают, независимо от того, выиграли мы или проиграли», – сказал форвард «Краснодара».
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