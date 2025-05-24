LEON Вторая лига А. «Ленинградец» принимает «Машук-КМВ», «Кубань» против «Велеса»
Клубы LEON Второй лиги А проводят матчи очередного тура.
LEON Вторая лига
Дивизион А
24 мая
Группа «Золото»
«Ленинградец» – «Машук-КМВ» – 0:0 (первый тайм)
«Челябинск» – «Родина-2» – 15:00
«Волга» Ульяновск – «Волгарь» – 16:00
«Спартак» Кострома – «Торпедо» Миасс – 16:00
«Кубань» – «Велес» – 18:00
21 мая
Группа «Серебро»
14-й тур
«Авангард» Курск – «Калуга» – 0:2 (0:1)
«Сибирь» – «Динамо-2» Москва – 0:2 (0:1)
«Динамо» Киров – «Текстильщик» – 2:1 (0:0)
«Форте» – «Иртыш» Омск – 0:0 (0:0)
«Муром» – «Динамо» Владивосток – 1:2 (1:0)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Ноттингем Форест
Будет ничья
Челси
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
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