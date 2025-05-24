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LEON Вторая лига А. «Ленинградец» принимает «Машук-КМВ», «Кубань» против «Велеса»

Клубы LEON Второй лиги А проводят матчи очередного тура.

LEON Вторая лига

Дивизион А

24 мая

Группа «Золото»

«Ленинградец» – «Машук-КМВ» – 0:0 (первый тайм)

«Челябинск» – «Родина-2» – 15:00

«Волга» Ульяновск – «Волгарь» – 16:00

«Спартак» Кострома – «Торпедо» Миасс – 16:00

«Кубань» – «Велес» – 18:00

21 мая

Группа «Серебро»

14-й тур

«Авангард» Курск – «Калуга» – 0:2 (0:1)

«Сибирь» – «Динамо-2» Москва – 0:2 (0:1)

«Динамо» Киров – «Текстильщик» – 2:1 (0:0)

«Форте» –  «Иртыш» Омск – 0:0 (0:0)

«Муром» – «Динамо» Владивосток – 1:2 (1:0)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«Ноттингем» против «Челси» в последнем туре АПЛ. Кто победит?6386 голосов
Ноттингем ФорестНоттингем Форест
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЧелсиЧелси
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
результаты
logoВторая лига А
logoВолга Ульяновск
logoТорпедо Миасс
logoРодина-2
logoФорте
logoАвангард Курск
logoМуром
logoЛенинградец
logoДинамо Киров
logoПФК Кубань
logoМашук-КМВ
logoДинамо Владивосток
logoДинамо-2 Москва
logoФК Челябинск
logoВелес
logoСибирь
logoФК Калуга
logoИртыш Омск
logoТекстильщик
logoСпартак Кострома
logoВолгарь
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