Мирзов о том, что «Химки» избежали прямого вылета из РПЛ: «Необъяснимо, но факт. Дело в нашем характере, желании играть до конца»

Резиуан Мирзов рассказал, за счет чего «Химки» избежали прямого вылета из РПЛ.

За тур до финиша подмосковный клуб занимает в таблице 11-е место.

— Как объясните то, что «Химки» при всех своих финансовых проблемах за тур до конца чемпионата уже избежали прямого вылета из РПЛ и близки к тому, чтобы избежать переходных матчей?

— Это необъяснимо, но факт.

— «Необъяснимо, но факт» — любимая телепередача вашей юности?

— Конечно. С детства смотрю (улыбается). Нравилась такими же парадоксальными моментами, как наши результаты, как волевая победа над «Рубином» (3:2) в последнем матче

— Она за счет чего возникла?

— Тот же ответ, что на первый вопрос. Но вообще все дело в нашем характере, желании играть до конца. Поэтому и победный гол забили на последних минутах, и до этого сравняли, проигрывая по ходу второго тайма. Это была самая важная игра. И мы нереальное сделали, выиграв ее. Хорошо, что это получилось. Теперь надо по итогам последнего тура довести дело до конца.

— Вам помогает опыт борьбы за выживание в составе «Торпедо» и «Тосно», где тоже несколько месяцев не платили деньги?

— В таких условиях, как в этом году в «Химках», я еще не играл.

— Даже в обанкротившемся «Тосно» все не настолько было запущено?

— Да, не так. Чуть получше там было.

— Верите, что финансовые проблемы скоро решатся?

— Посмотрим-посмотрим. Ждем, когда все решится. Руководство нам сказало, что все будет хорошо, – сказал вингер «Химок».

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