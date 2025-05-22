«Крылья», «Химки» и «Черноморец» пока не решили проблемы с лицензированием для РПЛ. «СКА Хабаровск» отказался от получения лицензии (Metaratings)

У «Крыльев Советов» и «Химок» по-прежнему есть проблемы с лицензированием.

По информации Metaratings, клубы пока не получили лицензию РФС-1, которая позволит выступать в следующем сезоне Мир РПЛ. По состоянию на вечер 21 мая «Крылья Советов » не прислали в лицензионный комитет РФС никаких документов, подтверждающих реструктуризацию долгов. «Химки » смогли частично предоставить документы.

У «Черноморца», претендующего на выход в Мир РПЛ , по-прежнему нет договоренности с «Фиштом». «Краснодар » отказал новороссийцам в использовании «Ozon Арены», но готов был предоставить стадион академии, однако его вместимость составляет 7458 зрителей, что не соответствует критериям лицензирования.

Также сообщается, что документы на лицензирование подавал «СКА Хабаровск », однако на этой неделе клуб отказался от получения лицензии.

Заседание по проблемным клубам состоится днем 22 мая. В пятницу. 23 мая, будут подведены окончательные итоги.