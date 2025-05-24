Ассистент Индзаги перед финалом ЛЧ: «Интер» был близок к победе два года назад. Хотим поднять этот трофей над головой»

Ассистент тренера «Интера» заявил о желании выиграть Лигу чемпионов.

В финале миланцы сыграют с «ПСЖ » 31 мая.

Накануне «Интер» победил «Комо» (2:0) в заключительном туре Серии А, но отстал в таблице на одно очко от «Наполи», который обыграл «Кальяри» (2:0).

«Футбол прекрасен и дает возможность осуществить мечту. Мы были близки к победе [в финале Лиги чемпионов] два года назад. Хотим поднять этот трофей над головой», – сказал Массимилиано Фаррис.

- «Интер» всегда умел подниматься после падений. Что вы сделаете на этот раз?

– Мы уже через это проходили. Мы все помним, насколько значима эта неделя перед Лигой чемпионов, но мы также помним путь, что привел нас к финалу. И мы не испытываем разочарований.

С сегодняшнего дня будем жить этой мечтой. У наших лидеров хватит эмоций, чтобы повести за собой команду, – добавил ассистент Симоне Индзаги.