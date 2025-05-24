Ассистент Индзаги о скудетто «Наполи»: «Интер» сделал свое дело, но знал, что зависит от другой команды. Мы боролись до конца»

Ассистент тренера «Интера» оценил второе место клуба в Серии А.

В пятницу миланцы обыграли в заключительном туре «Комо» (2:0), но отстали в таблице на одно очко от «Наполи», который победил «Кальяри» (2:0).

«Настроение такое, что сегодня команда сделала свое дело, но знала, что зависит от другой команды.

Жаль, что так вышло, мы боролись до конца. Мы спортсмены. Поздравляем «Наполи », – сказал Массимилиано Фаррис.