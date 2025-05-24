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Защитник «Интера» де Врей: «Мы и не заслужили скудетто. Заслужил тот, кто наверху таблицы после 38 туров»

Стефан де Врей высказался о втором месте «Интера» в Серии А.

В пятницу миланцы обыграли в заключительном туре «Комо» (2:0), но отстали в таблице на одно очко от «Наполи», который победил «Кальяри» (2:0).

«Мы сделали свое дело. Мы знали, что зависим от результата другого матча. Сегодня мы не могли сделать больше, чем сделали. Теперь нужно оставить это позади.

В принципе мы и не заслужили [скудетто]. Заслужил тот, кто наверху таблицы после 38 туров. Вместе с тем есть ощущение, что мы могли выступить в чемпионате гораздо лучше», – сказал защитник «Интера».

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Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЧелсиЧелси
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sempre Inter
logoИнтер
logoсерия А Италия
logoСтефан де Врей
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