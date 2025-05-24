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Осинькин может возглавить «Ростов», если Узденов станет одним из инвесторов клуба (Legalbet)

Тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин может возглавить «Ростов».

Вероятность этого повысится, если одним из инвесторов донского клуба станет бизнесмен Али Узденов, сообщает Legalbet.

По данным источника, предпринимателя связывают дружеские отношения с экс-президентом «Ростова» Иваном Саввиди и бывшим спортивным директором клуба Александром Шикуновым.

При этом вместе с Осинькиным в «Ростов» могут прийти игроки из самарского клуба.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Legalbet
logoРостов
logoпремьер-лига Россия
logoКрылья Советов
logoИгорь Осинькин
Али Узденов
отставки
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