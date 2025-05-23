Лукаку выиграл Серию А c «Наполи» и «Интером». В Англии он чемпионом не становился
Ромелу Лукаку стал двукратным чемпионом Италии.
Сегодня форвард отметился голом в ворота «Кальяри» (2:0) в матче, в котором «Наполи» гарантировал себе скудетто. В сезоне-2020/21 он побеждал в составе «Интера».
Примечательно, что в Англии бельгиец чемпионом так и не стал, несмотря на игру за «Челси» и «Манчестер Юнайтед» (а также «Эвертон» и «Вест Бромвич»).
Ноттингем Форест
Будет ничья
Челси
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости