Легков о возможной смене тренера в «Спартаке»: «Может, пора ставить Мостового, если он готов»

Александр Легков видит Александра Мостового в роли тренера «Спартака».

– Вы болельщик московского «Спартака». Как вам сезон в исполнении красно‑белых?

– Последнюю игру выиграли, надеюсь, немножко взбодрятся. Жалко, что столько проигрывают. Мне кажется, сейчас у ЦСКА больше шансов занять третье место.

– Сезон провальный?

– Если мы говорим про результат и про то, что хотим чемпионства «Спартака», то провальный.

– Не считаете, что лучше пригласить в «Спартак» русского тренера?

– Я слышу, как вокруг все говорят, что Мостового пора ставить. Может быть, если Александр готов, – сказал олимпийский чемпион по лыжным гонкам и болельщик «Спартака ».