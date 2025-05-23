Легков о возможной смене тренера в «Спартаке»: «Может, пора ставить Мостового, если он готов»
Александр Легков видит Александра Мостового в роли тренера «Спартака».
– Вы болельщик московского «Спартака». Как вам сезон в исполнении красно‑белых?
– Последнюю игру выиграли, надеюсь, немножко взбодрятся. Жалко, что столько проигрывают. Мне кажется, сейчас у ЦСКА больше шансов занять третье место.
– Сезон провальный?
– Если мы говорим про результат и про то, что хотим чемпионства «Спартака», то провальный.
– Не считаете, что лучше пригласить в «Спартак» русского тренера?
– Я слышу, как вокруг все говорят, что Мостового пора ставить. Может быть, если Александр готов, – сказал олимпийский чемпион по лыжным гонкам и болельщик «Спартака».
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