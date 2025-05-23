Мостовой о «Зените»: «Ну не выиграют чемпионство, что произойдет? Команда не распадется, игроки не разбегутся. В клубе сумасшедшие условия – лучше, чем у победителей ЛЕ, ЛЧ и кубков»

Александр Мостовой не видит катастрофы, если «Зенит» не выиграет Премьер-лигу.

За тур до конца сезона в Мир РПЛ лидирует «Краснодар», опережающий «Зенит » на одно очко.

«С одной стороны, пойму увольнение Семака , если «Зенит» не станет чемпионом. С другой – говорят, как можно увольнять, ведь он до этого все выигрывал. Но в жизни ничего вечного не бывает. Нет результата – освободите место.

В других командах, если результата нет, по три-четыре тренера меняют за сезон. Все когда-то заканчивается.

Ну не выигрывает «Зенит» чемпионство, что произойдет? Команда же не распадется, футболисты не разбегутся.

В команде сумасшедшие условия. Мы нигде не играем, а условия лучше, чем у тех, кто выигрывает Лигу Европы, Лигу чемпионов и разные кубки. Где еще такое существует?» – сказал экс-игрок «Спартака».