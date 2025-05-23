  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мостовой о «Зените»: «Ну не выиграют чемпионство, что произойдет? Команда не распадется, игроки не разбегутся. В клубе сумасшедшие условия – лучше, чем у победителей ЛЕ, ЛЧ и кубков»
16

Мостовой о «Зените»: «Ну не выиграют чемпионство, что произойдет? Команда не распадется, игроки не разбегутся. В клубе сумасшедшие условия – лучше, чем у победителей ЛЕ, ЛЧ и кубков»

Александр Мостовой не видит катастрофы, если «Зенит» не выиграет Премьер-лигу.

За тур до конца сезона в Мир РПЛ лидирует «Краснодар», опережающий «Зенит» на одно очко.

«С одной стороны, пойму увольнение Семака, если «Зенит» не станет чемпионом. С другой – говорят, как можно увольнять, ведь он до этого все выигрывал. Но в жизни ничего вечного не бывает. Нет результата – освободите место.

В других командах, если результата нет, по три-четыре тренера меняют за сезон. Все когда-то заканчивается.

Ну не выигрывает «Зенит» чемпионство, что произойдет? Команда же не распадется, футболисты не разбегутся.

В команде сумасшедшие условия. Мы нигде не играем, а условия лучше, чем у тех, кто выигрывает Лигу Европы, Лигу чемпионов и разные кубки. Где еще такое существует?» – сказал экс-игрок «Спартака».

«Ноттингем» против «Челси» в последнем туре АПЛ. Кто победит?6404 голоса
Ноттингем ФорестНоттингем Форест
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЧелсиЧелси
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Семак
logoЧемпионат.com
logoАлександр Мостовой
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Игорь Корнеев: «По футбольной логике «Зенит» должен стать чемпионом, если «Краснодар» – это будет против логики»
24вчера, 11:51
Быстров об РПЛ: «Чемпионству «Зенита» и «Краснодара» буду одинаково рад. Я в беспроигрышной ситуации»
14вчера, 11:14
Главные новости
Чемпионшип. «Сандерленд» и «Шеффилд Юнайтед» играют за выход в АПЛ в финале плей-офф
82 минуты назадLive
Судьи не назначили пенальти после падения Кордобы в штрафной «Динамо» из-за офсайда у форварда «Краснодара»
32 минуты назадФото
«Зенит» – «Ахмат». 1:0 – Мостовой забил с пенальти на 25-й. Онлайн-трансляция
224 минуты назадLive
Инфантино допустил, что Роналду сыграет на КЧМ. Представители форварда «Аль-Насра» недовольны словами главы ФИФА
820 минут назад
«Краснодар» – «Динамо». Кордоба и Карраскаль играют, «быки» станут чемпионами в случае победы. Онлайн-трансляция
15220 минут назадLive
«Спартак» – «Химки». 1:0 – Умяров забил из-за штрафной на 4-й. Онлайн-трансляция
1529 минут назадLive
Чемпионская развязка в РПЛ. «Краснодар» играет с «Динамо», «Зенит» принимает «Ахмат», ЦСКА против «Пари НН», «Спартак» – «Химки»
85933 минуты назадLive
Станкович о сезоне «Спартака»: «Мы могли еще раньше занять третье место, а могли быть еще выше. Должны принять это и в следующем сезоне не допускать таких же ошибок»
434 минуты назад
Семак перед последним туром: «Не все в руках «Краснодара». «Зениту» нужно сделать все для победы, а дальше посмотрим, как сыграют соперники»
1142 минуты назад
Леонид Слуцкий: «Чемпионскую игру не показывает никто. Я видел матч «Зенита» в Махачкале – большой клуб не имеет права так играть»
1245 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Секулич стал лучшим бомбардиром Первой лиги с 14 голами, Уридия – лучший ассистент с 9 пасами
111 минут назад
Даку забил 15-й гол в сезоне РПЛ. До Угальде – 1 мяч
213 минут назад
Тикнизян из-за «психоэмоционального состояния» пропускает игру с «Акроном»: «Наир попросил не ехать в Самару. «Локомотив» пошел на встречу»
520 минут назад
🎙 «Акрон» проводит прямой эфир с генеральным директором Власовым, Куражом-Бамбеем и экспертами перед финалом дебютного сезона в РПЛ. Подключайтесь!
32 минуты назадВидео
«Акрон» – «Локомотив». Дзюба и Батраков играют. Онлайн-трансляция
433 минуты назадLive
«Динамо» Махачкала – «Ростов». Комличенко и Роналдо играют. Онлайн-трансляция
1433 минуты назадLive
ЦСКА – «Пари НН». Пьянич играет, армейцы займут 3-е место в случае победы. Онлайн-трансляция
1333 минуты назадLive
Гусев о том, за счет чего «Динамо» постарается не дать «Краснодару» стать чемпионом: «Игра покажет. Сейчас говорить бессмысленно»
35 минут назад
Флик оценил сезон «Барсы»: «Между восьмеркой и десяткой. Главное, чтобы важные игроки остались»
541 минуту назад
32-летний Стилл возглавит «Саутгемптон». Контракт с тренером «Ланса» подпишут на три года
148 минут назад