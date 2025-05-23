Мостовой о «Зените»: «Ну не выиграют чемпионство, что произойдет? Команда не распадется, игроки не разбегутся. В клубе сумасшедшие условия – лучше, чем у победителей ЛЕ, ЛЧ и кубков»
Александр Мостовой не видит катастрофы, если «Зенит» не выиграет Премьер-лигу.
За тур до конца сезона в Мир РПЛ лидирует «Краснодар», опережающий «Зенит» на одно очко.
«С одной стороны, пойму увольнение Семака, если «Зенит» не станет чемпионом. С другой – говорят, как можно увольнять, ведь он до этого все выигрывал. Но в жизни ничего вечного не бывает. Нет результата – освободите место.
В других командах, если результата нет, по три-четыре тренера меняют за сезон. Все когда-то заканчивается.
Ну не выигрывает «Зенит» чемпионство, что произойдет? Команда же не распадется, футболисты не разбегутся.
В команде сумасшедшие условия. Мы нигде не играем, а условия лучше, чем у тех, кто выигрывает Лигу Европы, Лигу чемпионов и разные кубки. Где еще такое существует?» – сказал экс-игрок «Спартака».
Ноттингем Форест
Будет ничья
Челси
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
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