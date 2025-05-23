Александр Мостовой: «Не верю, что «Динамо» отнимет очки у «Краснодара». Они один из самых непредсказуемых клубов в чемпионате»
Александр Мостовой не верит, что «Динамо» отберет очки у «Краснодара».
«Я не верю, что «Динамо» отнимет очки у «Краснодара». Бело‑голубые – один из самых непредсказуемых клубов в чемпионате.
В прошлом сезоне им нужна была хотя бы ничья для чемпионства, они проиграли «Краснодару». Сейчас же ситуация наоборот.
Смогут отобрать очки – молодцы, не смогут – никто их упрекать за это не будет, – сказал экс-игрок сборной России.
Ноттингем Форест
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