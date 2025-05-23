Мостовой возглавил «Спартак» из ЛФЛ: «Проиграл спор Кушанашвили, приходится выполнять. Предложения все сыпятся и сыпятся»

Александр Мостовой возглавил «Спартак» из любительской футбольной лиги.

Ранее Мостовой заявил , что получил звонки с предложениями по работе.

«Я возглавил московский «Спартак», но только тот, что выступает в любительской футбольной лиге. Как так произошло?

У меня был спор с Отаром Кушанашвили на победителя матча между «Спартаком » и ЦСКА (1:2). Я его проиграл, поэтому приходится выполнять.

Видите, сборную футболистов европейских клубов возглавил , теперь красно‑белых. Предложения все сыпятся и сыпятся.

Жаль только, что они несерьезные, хотелось бы более профессиональных», – сказал бывший игрок сборной России Александр Мостовой .

Мостовой о работе тренером на гала-матче ЦСКА: «Мы просто сидели и все. Тут не нужны установки – все профессионалы, провели такие карьеры...Что тут давать?»

Мостовой о работе тренером: «Сегодня после обеда обрывается телефон. Не ожидал, что моя карьера вызовет столько интереса. Только завтра что‑то прояснится»