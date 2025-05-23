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Мостовой о доходах футболистов: «Это не наше время, когда зарплата была 150 рублей, а после отъезда стало 300-400 тысяч евро в год»

Александр Мостовой считает, что раньше игроки меньше думали о деньгах.

– Напомните, что за клуб, куда сорвался переход.

– Уже подписал контракт с леверкузенским «Байером», был у них на просмотре и должен был ехать на сборы. Но уехал в Лиссабон, потому что там были Серега Юран и Вася Кульков, мои друзья. Ясно, что сравнивать с нынешним временем не стоит, тогда был развал СССР, никто ничего не понимал, что будет дальше.

И вот в «Бенфике» столкнулся с проблемами. Полгода я не имел права играть, потому что у меня ни паспорта, ни других документов. Потом сменился тренер, он мне не доверял, сменивший этого тренера давал мне играть, а следующий тренер опять перестал доверять. Такая вот чехарда.

Плюс не забываем, что в «Бенфике» в то время было 12-13 иностранцев, а играть могли только трое. Год я терпел, мучился, а после пошел и сказал: ищите варианты, хочу уехать. И так я и оказался во Франции.

– Если человек хочет играть в футбол, он и от хорошей зарплаты готов отказаться?

– Вряд ли, потому что сегодня деньги играют большую роль. Это не наше время, когда зарплата была 150 рублей, а после того, как ты уехал, стало 300-400 тысяч евро в год. И это трудно объяснить нынешним футболистам, они просто не могут себе представить, что мы не думали о контрактах.

В «Бенфику» уходил, потому что там были мои друзья, и деньги не волновали. Тем более на них я ничего не мог купить в Москве, ничего тут не было (смеется), – сказал экс-игрок сборной России.

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Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
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