Генеральный директор ЦСКА уверен, что клуб еще раз выиграет еврокубок в будущем.

Ранее ЦСКА провел гала-матч, посвященный 20-летию победы в Кубке УЕФА. Игроки победного состава сыграли с командой звезд, составленной из соперников по еврокубковой кампании сезона-2004/05.

ЦСКА стал первым российским клубом, победившим в европейском клубном турнире.

«Если не мечтать о таких трофеях и таких вершинах, тогда нет смысла заниматься тем, что делаем мы.

Конечно, это непросто, но когда-нибудь, я уверен, это случится вновь», – сказал Роман Бабаев .