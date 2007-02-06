Бабаев о победе ЦСКА в еврокубках: «Уверен, это случится вновь. Нет смысла, если не мечтать о таких трофеях и вершинах»
Генеральный директор ЦСКА уверен, что клуб еще раз выиграет еврокубок в будущем.
Ранее ЦСКА провел гала-матч, посвященный 20-летию победы в Кубке УЕФА. Игроки победного состава сыграли с командой звезд, составленной из соперников по еврокубковой кампании сезона-2004/05.
ЦСКА стал первым российским клубом, победившим в европейском клубном турнире.
«Если не мечтать о таких трофеях и таких вершинах, тогда нет смысла заниматься тем, что делаем мы.
Конечно, это непросто, но когда-нибудь, я уверен, это случится вновь», – сказал Роман Бабаев.
Ноттингем Форест
Будет ничья
Челси
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Р-Спорт»
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