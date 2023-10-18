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«Бавария» может купить Митому. Вингер «Брайтона» входит в шорт-лист клуба (Флориан Плеттенберг)

«Бавария» может купить Каору Митому.

По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, 28-летний вингер «Брайтона» входит в шорт-лист мюнхенцев, которые рассматривают несколько возможных вариантов усиления флангов.

Отмечается, что спортивные директора «Баварии» Макс Эберль и Кристоф Фройнд активно работают на рынке.

В этом сезоне Митома провел 35 матчей в английской Премьер-лиге, забил 10 голов и сделал 3 результативные передачи. Его контракт с «Брайтоном» действует до лета 2027 года.

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Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЧелсиЧелси
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
logoКаору Митома
logoБавария
Макс Эберль
возможные трансферы
logoбундеслига Германия
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Кристоф Фройнд
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